Geesthacht. Spaziergängerin findet Opfer mit schwersten Bissverletzungen im Wald. Wie sich herausstellt, ist sein Hund kein unbeschriebenes Blatt.

Nach einer Beißattacke durch seinen eigenen Hund schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Als die alarmierte Polizei dem Schwerverletzten in einem Wald in Geesthacht zu Hilfe kommen will, nähert sich das nicht angeleinte, aggressive Tier den Beamten. Daraufhin erschießt ein Polizist den Hund mit seiner Maschinenpistole. Der Mann wird mit schweren Bissverletzungen an den Armen per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Boberg geflogen.