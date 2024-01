Geesthacht/Mölln. Eltern der Förderschulen in Geesthacht und Mölln fordern Gleichbehandlung vom Kreis. Warum CDU/Grüne einen Antrag abgelehnt haben.

Adrian Schönbeck besucht die 5. Klasse an der Hachede-Schule in Geesthacht, einem Förderzentrum für geistige Entwicklung. Der Elfjährige hat einen seltenen Gendefekt, kann weder laufen noch sprechen und leidet an starker Epilepsie. Adrian benötigt eine Betreuung rund um die Uhr. Das ist für die Eltern Ellen Schönbeck und Marko Stoll fordernd genug und wird spätestens in den Schulferien zum Problem. Denn eine Ferienbetreuung für behinderte Kinder gibt es anders als für ihre gesunden Altersgenossen im Kreis Herzogtum Lauenburg nicht. „Seit der Einschulung hatten wir keinen gemeinsamen Urlaub mehr“, sagt Ellen Schönbeck.