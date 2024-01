Geesthacht. Mit mehreren Fahrzeugen eilte die Feuerwehr in die Straße Riesdahl. Während des Wochenmarkts lösten sich Fassadenteile bei Nessler.

Zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr im Kreis Herzogtum Lauenburg: Am Mittwoch (24. Januar) fegte Sturmtief „Jitka“ über Schleswig-Holstein. Im südlichen Kreisgebiet mussten die Einsatzkräfte an mehreren Stellen ausrücken, da Bäume auf der Straße lagen oder drohten umzufallen. Bei Nessler in Geesthacht bröckelte zudem die Fassade.

Mit gleich drei Einsatzfahrzeugen, darunter der Leiterwagen, eilte die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht gegen 13 Uhr in die Straße Riesdahl. Dort hatte am nördlichen Ende der Straße an einem Hang ein Baum Schlagseite. Dieser ragte auf einen Weg, der von Schulkindern regelmäßig genutzt wird. Auch Wohnhäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe. Daher sperrten die Einsatzkräfte den Weg, die Fachkräfte vom Bauhof kümmerten sich um den Baum.

Eine Lamelle hat sich im Sturm während des laufenden Wochenmarktes von der Fassade am Kaufhaus Nessler in Geesthacht gelöst und durchbohrte eine Plane über einem Kellereingang. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Gefährlich wurde es auch für die Besucher des Geesthachter Wochenmarktes auf dem Nessler-Parkplatz. Sturmtief Jitka rüttelte an der Lamellen-Fassade des Kaufhauses. Eine einzelne Lamelle der Außenfassade, die zurzeit renoviert wird, hatte sich gelöst. Zunächst bewegte diese sich im Wind, ehe sie zu Boden fiel. Dabei durchschlug sie eine Plane, die über einem Kellereingang gespannt war. In der Spandauer Straße kippte zudem ein sogenannter Leergutturm um, wie Polizeisprecherin Jaqueline Fischer erklärt.

Bäume an mehreren Bundesstraßen in Schieflage

Auch in Grünhof musste die Feuerwehr ausrücken. „An der B5 ragte ein Baum über den Fahrradweg und bis an die Fahrbahn ran“, berichtet Ortswehrführer Jan Andersen. Deshalb sei man in den Bereich zwischen Steinberg und Abzweigung nach Gülzow gefahren und habe den Baum angeschoben. Bereits in den Morgenstunden mussten ehrenamtliche Helfer an die L159 bei Havekost ausrücken. Auch dort blockierte ein Baum nahe der Bundesstraße 404 die Fahrbahn. Dieser wurde zersägt. „Insgesamt ist es bei uns im Kreis noch verhältnismäßig ruhig geblieben“, sagt Polizeisprecherin Fischer. Im Kreis Stormarn habe es vergleichsweise viele Einsätze gegeben.