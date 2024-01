Wentorf. Nur einen Tag will der Discounter seine Filiale im Casinopark in Wentorf schließen. Ein Problem wird dabei allerdings nicht gelöst.

Rund 1860 Produkte finden sich in jeder der 2200 Filialen von Aldi Nord, so auch bei Aldi im Casinopark in Wentorf. Damit die Kunden die Produkte noch leichter finden, wird die Filiale am Mittwoch, 24. Januar, für einen eintägigen Umbau geschlossen. Schon am Donnerstag können Kunden wieder ab 7 Uhr morgens einkaufen. „Wir stellen unsere Aldi-Märkte nach und nach auf unser aktuelles Filialkonzept um“, sagt Maximilian Morlock, Sprecher von Aldi Nord.