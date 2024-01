Geesthacht. Nach zwei Bränden in einer Woche beim Café Kral prüft die Kriminalpolizei jetzt Zusammenhänge der Taten. Was bislang bekannt ist.

In der Nacht zu Dienstag, 23. Januar, hat es bei einem türkischen Kulturverein am Buntenskamp in Geesthacht zum zweiten Mal binnen einer Woche gebrannt. Beide Male konnte das Feuer beim Café Kral schnell gelöscht werden. Aufgrund der Spurenlage hat die Kriminalpolizei Geesthacht die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft, ob es Zusammenhänge mit der Tat am Mittwoch, 17. Januar, gibt.