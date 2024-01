Kreis Herzogtum Lauenburg: 500 Bauern protestieren Sonnabend

Die Landwirte in Schleswig-Holstein setzen ihren Protest fort. Am Wochenende könnten sie zwei Bundesstraßen bei Hamburg lahmlegen.

Am 8. Januar fuhr die Trecker-Demo über die Elbbrücke.

Schwarzenbek. Seit nunmehr eineinhalb Wochen protestieren allen voran Landwirte aber auch Handwerker und Spediteure gegen die Politik der Berliner Ampelregierung. Auch am kommenden Wochenende ist auf den Straßen im Kreis Herzogtum Lauenburg mit Behinderungen zu rechnen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind weitere Proteste auf mehreren Bundesstraßen im Herzogtum angekündigt.

„Für Sonnabend, 20. Januar, liegt der Versammlungsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg eine Anzeige für eine Protestaktion im Rahmen der „Trecker-Demos“ vor“, teilt Kreissprecher Tobias Frohnert mit. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr am Sonnabend wollen Protestierende von Bälau über die B207 nach Schwarzenbek in Kolonne fahren. Von dort aus geht es auf der B209 bis Höhe Bartelsdorf und dann über die Schwarzenbeker Straße nach Büchen. Über die L200 fahren die Teilnehmer anschließend nach Breitenfelde und zurück nach Bälau. Die Veranstalter rechnen aktuell mit etwa 500 Teilnehmern mit schweren Maschinen. Daher sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Leuchtende Brücken sorgen für Aufsehen

Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu verschiedenen Aktionen im Kreisgebiet. Auch Fahrten der Landwirte nach Berlin und in die Landeshauptstadt Kiel verursachten Verkehrsbehinderungen. Am Mittwochabend sorgten die Bauern mit den „Leuchtenden Brücken“ für Aufsehen. Auf den Brücken über der A25 zwischen dem Kreuz Hamburg Süd-Ost und Geesthacht platzierten sie ihre blinkenden Landwirtschaftsmaschinen.