Kabelarbeiten Bundesstraße 5 wird in Teilen zur Einbahnstraße

Der Glasfaserausbau in Lauenburg soll 2024 weiter vorangetrieben werden.

Berliner Straße wird in einem Abschnitt über Monate in Fahrrichtung Westen gesperrt. Was das für Autofahrer und Fußgänger bedeutet.