Einbrecher schlagen Weihnachten in Wentorf und Wohltorf zu

Auch in Geesthacht versuchte ein Mann über die Terasse in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Doch er wurde von Bewohnern bemerkt.

Wentorf, Wohltorf und Geesthacht. Für die Bewohner von zwei Erdgeschosswohnungen am Gartzer Ring in Wentorf endete das Weihnachtswochenende wenig feierlich. Unbekannte Täter waren in die Wohnungen gewaltsam eingedrungen und haben reiche Beute gemacht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen die Täter zwischen Sonnabend, 23. Dezember, 16 Uhr und Dienstag, 26. Dezember, 21.50 Uhr eine Terrassentür beziehungsweise ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnungen. Dort haben sie hochwertigen Schmuck und weitere Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe gestohlen.

Polizei Ratzeburg: Mehrere Einbrüche an den Weihnachtsfeiertagen

Auch an der Waldstraße in Wohltorf waren zwischen Freitag, 22. Dezember, 17 Uhr, und Montag, 25. Dezember, 11 Uhr, Einbrecher aktiv. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise auf das Dach des Hauses und drangen dort über ein aufgebrochenes Gaubenfenster ein. Sie durchsuchten das Haus nach wertvollen Dingen. Zur Art und Höhe der Beute gibt es noch keine Angaben.

In Geesthacht in der Straße Silberberg hingegen scheiterte ein Einbrecher am Sonnabend, 23. Dezember, bei einem Einbruchversuch. Gegen 5.30 Uhr versuchte er, über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung einzudringen. Weil ein Bewohner auf ihn aufmerksam wurde, und er zudem die später herannahenden Polizeibeamten bemerkte, ließ er schnell von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Täter war 1,75 bis 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke, zudem trug er eine Mütze. (bz)