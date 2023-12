Die Polizei Reinbek sucht nach einem Überfall auf einen Geschäftsmann in einer Tiefgarage in Wentorf Zeugen (Symbolfoto).

Polizei Reinbek Überfall in Tiefgarage: Geschäftsmann muss Geld herausgeben

Wentorf. Hatte der Täter ihm aufgelauert? Ein Geschäftsmann (66) ist in einer Tiefgarage am Stöckenhoop in Wentorf von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Bei dem Überfall bedrohte der Räuber den 66-Jährigen mit einer Schusswaffe. Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Überfall bereits am Sonnabend, 23. Dezember. Demnach war der Wentorfer Geschäftsmann gegen 20.05 Uhr mit seinem Auto in die Tiefgarage gefahren. Nachdem er den Wagen abgestellt hatte und zum Ausgang der Garage gegangen war, kam ein maskierter Mann auf ihn zu, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Polizei Reinbek: Überfall auf Geschäftsmann in einer Tiefgarage

Der 66-Jährige gab dem Täter das Geld, woraufhin der Mann Richtung der Straße Zwischen den Toren flüchtete. Wie hoch die Beute war, mochte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Eine intensive Fahndung blieb erfolglos.

Daher bittet die Kriminalpolizei Reinbek jetzt um Hilfe: Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und von schmaler Statur. Er war maskiert mit einer OP-Maske und bekleidet mit einem grünen Parka, der vorn etwas länger war als an den Seiten. Zudem war die Jacke an Schulter und Brust mit einem Emblem versehen. Außerdem hatte der Mann eine dunkle Mütze auf, unter der ein blonder Haaransatz zu erkennen war. Er sprach sein Opfer akzentfrei auf Deutsch an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu meldem

Die Polizei fragt: Wem ist der beschriebene Mann am 23. Dezember nahe der Tiefgarage Stöckenhoop oder auch der Straße Zwischen den Toren in Wentorf aufgefallen? Offenbar hatte der Täter genaue Ortskenntnisse. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 040/7277070.