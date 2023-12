Schwarzenbek: Bei der Feuerwehr tanzen die Weihnachtsmänner

Der beliebte Weihnachtsmarkt an der Feuerwache geht am dritten Adventswochenende in die zehnte Auflage. Was die Besucher erwartet.

Schwarzenbek. Glühwein- und Bratwurstduft weht am dritten Advents-Wochenende wieder über das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek. Und als besondere Attraktion lässt der TSV die Weihnachtsmänner und -frauen tanzen. Dazu gibt es dann auch noch festliche Geschichten vom Weihnachtsmann.

„Der Termin und der Standort haben sich bewährt. Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Besucher, denen wir einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in der Stadt bieten wollen“, sagt Manfred Jacobsen vom Organisationsteam. „Schwarzenbek ohne Weihnachtsmarkt geht gar nicht“, fügt Karin Prellwitz hinzu, die ebenfalls dem Förderverein der Feuerwehr angehört und den Markt mit organisiert hat.

Beim Weihnachtsmarkt der Feuerwehr tanzen die Weihnachtsmänner

Der Weihnachtsmarkt in und um das Gelände an der Lauenburger Straße 46 geht am Wochenende, 16. und 17. Dezember, bereits in die zehnte Auflage. „Es gab zwar immer wieder Diskussionen um eine Rückkehr des Weihnachtsmarkts ins Stadtzentrum auf den alten Markt. Aber das ist von unserer Seite aus vom Tisch. Wir sind mittlerweile der einzige Organisator, und unser Zuhause ist die Feuerwache“, sagt Manfred Jacobsen.

Denn im Laufe der Jahre sind das DRK und der mittlerweile aufgelöste Bürgerverein aus dem Organisationsteam abgesprungen. Und auch die Frage der Toiletten ist auf dem alten Markt im Gegensatz zu den vorhandenen Sanitäranlagen in der Feuerwache nicht geklärt.

Weihnachtsbaum wird gegen Spende nach Hause geliefert

Der Markt ist am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. In der Fahrzeughalle macht die Feuerwehr Platz für die Kunsthandwerker aus der Region. Auf dem Freigelände gibt es Glühwein, Feuerzangenbowle, Bratwurst, Pommes und Kuchen. Die Kinder können am offenen Feuer Stockbrote backen, die Mitglieder der Jugendwehr passen auf, dass nichts passiert.

Wer möchte, kann auch seinen Weihnachtsbaum an der Lauenburger Straße 46 kaufen. Es gibt frisch geschlagene Nordmanntannen vom Hof Höltig aus Havekost. Für den Transport nach Hause zum Käufer sorgen die Feuerwehrleute gegen eine Spende zugunsten der Jugendfeuerwehr. „Allerdings liefern wir nur innerhalb Schwarzenbeks oder in die unmittelbare Umgebung. Sonst ist der Aufwand zu groß“, betont Manfred Jacobsen.

Spenden gehen an das Projekt „Hörer helfen Kindern“ von Radio Hamburg

Eine Attraktion, die bereits im Vorjahr der Publikumsmagnet war, geht in diesem Jahr in eine Neuauflage. „Die Tänzer des TSV Schwarzenbek werfen sich auch in diesem Jahr wieder in schicke Weihnachtsmannkostüme und werden zu den TSV Dancing Santas“, kündigt TSV-Geschäftsführer Florian Leibold an. Geplant sind zwei Auftritte am Sonnabend, 16. Dezember, um 16 und um 17 Uhr. Die Männer und Frauen in den roten Kostümen tanzen zu den schönsten Weihnachtsliedern.

Getanzt wird wieder für einen guten Zweck, denn die dabei gesammelten Spenden gehen an das Projekt „Hörer helfen Kindern“ von Radio Hamburg. „Kommt unbedingt vorbei, lasst euch verzaubern und tut mit euren Spenden etwas Gutes. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen, um dieses wundervolle Event zu feiern und weiterhin unsere Unterstützung für Kinder und Familien in Not zu zeigen“, wirbt Florian Leibold.

Weihnachtsgeschichten bei der Aktion „Märchenhafter Blaulicht-Advent“

Etwas ganz Neues hat sich Wehrführer Jan Piossek ausgedacht: Im Zuge seiner Aktion „Märchenhafter Blaulicht-Advent“ kommt der Weihnachtsmann und liest am Sonntag, 17. Dezember, aus dem Fenster im ersten Stockwerk der Wache Weihnachtsgeschichten vor. Einen ersten Auftritt hatte der Blaulicht-Weihnachtsmann bereits am ersten Advent bei der Feier des Theatervereins im „Kleinen Kunstschützen“ an der Schützenallee.

Mit dabei sind auch die „Biker fahren für Kinder“ mit ihrem Infostand, Glücksrad und Motorrädern für Fotoshootings. Auch die Biker sammeln wie der TSV Spenden für Kinder in Not.