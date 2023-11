Linien- und Schülerbusse: Der Kreis warnt vor vielen Ausfällen

Zwischen Lauenburg und Geesthacht fahren in der Regel Linien- und Schulbusse der VHH. In anderen Regionen des Kreises ist die Frage, ob der Bus überhaupt kommt, häufig das Thema.

Ratzeburg / Büchen. André Herbst

Der Osten des Kreises Herzogtum Lauenburg war bereits zwischen großen Ferien und Herbstferien betroffen. Der Ärger geht nach den Ferien in die Verlängerung: Busfahrer fallen häufig krankheitsbedingt aus, wie ihre Kollegen bei der Bahn, zudem hat sich ein Unternehmen komplett aus dem Schülerverkehr verabschiedet. Es fallen weiter Verbindungen aus. Die Firma Autokraft steht in ihrem Versorgungsgebiet vor einer aktuell kaum lösbaren Aufgabe.

Fährt der Bus? Besser vorher fragen, als vergeblich warten

„Selbstverständlich setzt sich der Kreis dafür ein, dass die Probleme in der Schülerbeförderung behoben werden,“ versichert Landrat Dr. Christoph Mager. Die Kreisverwaltung stehe dazu im ständigen Austausch mit beauftragten Busunternehmen. Die personellen Engpässe lassen sich jedoch nicht kurzfristig beheben.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg will den Ärger eindämmen. Er weist die Nutzer auf die Gefahr hin, dass weiterhin kurzfristig Verbindungen abgesagt werden müssen beziehungsweise ausfallen. Wer sicher gehen wolle, dass er oder sie nicht vergeblich an der Bushaltestelle warten, solle sich rechtzeitig vor dem gewünschten Fahrtantritt informieren, so der Rat aus dem Ratzeburger Kreishaus.

Erkältungswelle verschärft den Personalmangel

Empfohlen wird die Plattform des Hamburger Verkehrsverbundes HVV. Wie lang es dauert, bis sich die Situation wieder entspannt, ist unklar. Tatsächlich ist die Personaldecke schon ohne Erkältungswelle extrem knapp, um den Linien- und den Schülerverkehr dauerhaft komplett sicherstellen zu können.

Busbetreiber bemühen sich, mit reaktivierten Ruheständlern und mit Fahrern aus dem Ausland Lücken zu schließen, wie schon Bahnunternehmen zuvor. Zudem wurde die Nachwuchswerbung verstärkt. Bis der aber in das Geschehen eingreifen kann, vergeht noch einiges an Zeit für die Ausbildung. So denn überhaupt nennenswert Berufseinsteiger für den Busfahrerberuf gewonnen werden können.

