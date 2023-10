Premiere „Elbliebe“: Geesthacht bekommt ein neues Hochglanzmagazin

Am Sonnabend erscheint die erste Ausgabe. Worum es in dem Hochglanzmagazin geht und wo es das Heft kostenlos gibt.

Geesthacht. Es hat 36 Seiten, ist auf Hochglanzpapier gedruckt und erscheint an diesem Sonnabend, 28. Oktober, zum ersten Mal: „Elbliebe“, ein neues Stadtmagazin für Geesthacht. Das Heft, das wie die Bergedorfer Zeitung/Lauenburgische Landeszeitung in der Funke Mediengruppe erscheint, ist voll von Geschichten über Menschen aus der Region, unter ihnen viele Geschäftsleute. Darüber hinaus enthält es nützliche Tipps und Termine.

Gedruckt wird das neue Magazin in einer Auflage von 7500 Stück. Genau wie das Ende September letztmalig erschienene Echo Wochenblatt, an dessen Tradition „Elbliebe“ anknüpft, ist das Heft kostenfrei zu haben.

Premiere „Elbliebe“: Hier liegt das neue Stadtmagazin aus

Das Magazin liegt der Lauenburgischen Landeszeitung im Großraum Geesthacht bei und ist außerdem an vielen Ausgabestellen erhältlich – zum Beispiel im Rathaus, in der Touristinfo im Krügerschen Haus, im Café +, beim Autohaus Brinkmann, bei der Tankstelle Wulf in Grünhof, beim Stadtfriseur, in der Zahnarztpraxis Anita Urbschat, in der Gelenkwerkstatt und an weiteren Stellen.

Das Cover der ersten Ausgabe von „Elbliebe“.

Foto: Funke Medien Hamburg GmbH

Zur Premiere bringt Mediaberaterin Nicole Hoensch-Hampel das Heft auch persönlich unter die Leute. „Am 11. November werde ich ab 10 Uhr in der Geesthachter Innenstadt stehen und das Magazin verteilen“, sagt sie.

Die nächste Ausgabe der „Elbliebe“ mit neuen Themen und neuen Geschichten, wieder gespickt mit nützlichen Tipps und Terminen, erscheint im Februar 2024; danach geht es weiter im Mai, im August und im November. Und: „Elbliebe“ gibt‘s auch auf Instagram! LL

