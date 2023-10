Polizei Geesthacht: Wer kennt rosa- oder lachsfarbenen Kleinwagen?

Geesthacht. Die Polizei Geesthacht sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin an der Einfahrt zum Heuweg. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 5. Oktober. Zwischen 11.15 und 11.30 Uhr fuhr eine unbekannte Autofahrerin die Straße „Am Schleusenkanal“ in Richtung Altengamme. Als sie nach rechts in den Heuweg abbiegen wollte, übersah sie eine Radfahrerin, die den Übergang überquerte. Bei dem Zusammenstoß prallte die 21-jährige Radfahrerin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte danach auf die Fahrbahn.

Unfall mit Radfahrerin: Polizei Geesthacht sucht Zeugen

Anschließend wollte die PKW-Fahrerin der Radfahrerin aufhelfen. Doch als diese ein Anfassen ablehnte und alleine aufstand, stieg die unbekannte Frau wieder in ihr Auto und fuhr in Richtung Spandauer Straße weiter. Die Radfahrerin begab sich später leicht verletzt in ein Krankenhaus in Hamburg. Dort wurde der Unfall angezeigt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Autofahrerin machen?

Die Geschädigte beschrieb das Fahrzeug als rosa- oder lachsfarbenen Kleinwagen. Die Fahrerin sei zwischen 60 und 80 Jahren alt und habe kurze, graue Haare. Sie war ungefähr 1,60 Meter groß, hatte eine leicht gebeugte Haltung und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise an das Polizeirevier Geesthacht, Telefon 04152/800 30.