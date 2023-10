1,6 Promille: Opelfahrerin kracht an einen Stein

Basedow. Die Opelfahrerin hatte offenbar schon am frühen Morgen zu tief ins Glas geschaut und sich dann ans Steuer gesetzt. Die Fahrt brachte ihr am Ende eine leichte Verletzung, den Verlust des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer ein.

Am Mittwoch, 4. Oktober, gegen 8.20 Uhr war die 51-Jährige aus der Nähe von Lauenburg auf dem Basedower Weg zwischen Lütau und Basedow unterwegs. An der Kreuzung kurz vor Basedow wollte sie nach links auf die L200 in Richtung Witzeeze abbiegen. Weil sie deutlich zu schnell unterwegs war, konnte sie an der Kreuzung nicht stoppen und bog ohne zu bremsen ab.

In letzter Sekunde einem Lkw ausgewichen

Doch sie hatte wohl einen Schutzengel. Es gelang ihr nämlich gerade noch, einen Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw zu vermeiden. Allerdings verlor sie bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Stein auf einer Grünfläche neben der Kreuzung. Dabei wurde die Opelfahrerin leicht verletzt. Ein bei der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Die Frau wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.