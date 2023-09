Andreas Ellermann und Nadja Abd el Farrag präsentieren als Duo ihre Partysongs

Schwarzenbek. Auch in diesem Jahr lädt die Werbegemeinschaft Passage-Treff Schwarzenbek zum großen Laternenumzug und Party ein. Los geht es am 2. Oktober um 17 Uhr mit einem Unterhaltungsprogramm und Freibier von der Schwarzenbeker Perle. Bevor sich der Umzug samt Disko-Trecker in Bewegung setzt, gibt es um 18 Uhr einen Bonbonregen. Der Hagebaumarkt stiftet 100 E-Laternen, die unter den Besuchern verteilt werden.

Gegen 19 Uhr startet dann der Umzug, der nach rund 30 Minuten wieder im Passage-Treff eintrifft. Dort startet dann das Partyprogramm. DJane Nadja Abd el Farrag und DJ Kai Uwe Fischer sorgen für stimmungsvolle Musik vom Plattenteller, außerdem singen Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann ihre neuen Partysongs, mit denen sie schon unter anderem beim Schlagermove das Publikum unterhalten haben.