Tödlicher Badeunfall in Mölln: 42-Jähriger ertrinkt im Lütauer See

Feuerwehr und Helfer vom DLRG suchten nach dem 42-Jährigen im Lütauer See in Mölln und konnten ihn nach rund 50 Minuten nur noch tot aus dem Wasser bergen (Symbolfoto).

Polizei Schleswig-Holstein Badeunfall in Mölln: 42-Jähriger ertrinkt im Lütauer See

Mölln. War es gefährlicher Leichtsinn, der einem 42 Jahre altem Mann das Leben gekostet hat? Wie die Polizei mitteilt, ist am frühen Montagabend ein Mensch im Lütauer See ertrunken. Der Mann sei mit Freunden an der Badestelle in Mölln gewesen und gegen 18.40 Uhr vom Steg in das Wasser gesprungen – obwohl er laut Polizei Nichtschwimmer war.

„Er wollte zu einem Schlauchboot schwimmen, welches wenige Meter weggetrieben war“, sagt eine Polizeisprecherin. Doch das Boot erreichte der Mann nicht. Er ging unter und tauchte nicht wieder auf. Zeugen alarmierten die Retter. Die Feuerwehren aus Mölln und Ratzeburg sowie die DLRG suchten mit Booten, Tauchern und Unterwasserdrohnen nach dem verschwundenen Mann. Um 19.30 Uhr entdeckten sie den leblosen Körper. Rettungskräfte versuchten den Mann noch wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.