Fotowettbewerb: Neue Postkarte zeigt Büchen im Wandel der Jahreszeiten

Büchen. Vor zwei Jahren hatte es erstmals eine Büchen-Postkarte gegeben. Die Idee: Hobbyfotografen schicken ihre schönsten Fotos aus dem Ort an die Gemeindeverwaltung, und die Bürger wählen dann online ihre schönsten Motive aus. Die mittlerweile dritte Postkarte zeigt Büchen im Wandel der Jahreszeiten.

Viele Bürger waren dem Aufruf gefolgt, sich an der Gestaltung der neuen Büchen-Postkarte zu beteiligen. Insgesamt wurden 96 Fotos eingesandt, wobei nicht alle für eine Veröffentlichung geeignet waren. Deshalb traf die Verwaltung eine Vorauswahl: 19 Fotos wurden auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht, 30 Bürger nahmen an der Abstimmung teil, 2021 waren es noch 140 und 44 Bilder gewesen. Dennoch soll der Wettbewerb fortgeführt werden.

Die Amateurfotografen Lars Siebert, Anika Henkel und Ali Karakan nahmen von Bürgermeister Uwe Möller die neue Postkarte sowie Gewinne in Empfang (v.l.).

Foto: Gemeinde Büchen

Die Postkarte wird in einer Auflage von 500 Stück gedruckt

„Zunächst hatte es eine Winterpostkarte werden sollen, dann haben wir uns für die vier Jahreszeiten entschieden“, sagt Christina Kriegs, Sprecherin der Gemeindeverwaltung. Weil der Aufruf Fotos einzusenden jedoch erst im Herbst erfolgte, standen nur wenige Sommerbilder zur Verfügung. Neben dem Foto eines Bürgers stand deshalb auch ein Bild der Gemeinde mit blauen Kornblumen zur Auswahl, das es letztlich auf die Postkarte schaffte.

Die übrigen Fotos stammen von Anika Henkel, Lars Siebert sowie Ali Karakan. Die drei Fotografen erhielten aus der Hand von Bürgermeister Uwe Möller einen Preis. Die Postkarten werden in einer Auflage von 500 Stück gedruckt und sind in „Heike’s Schreibwarenladen“ (Lauenburger Straße 10 a) sowie in der Amtsverwaltung (Amtsplatz 1) in Büchen zum Preis von 50 Cent erhältlich.