Lauenburgs Bürgerservice schließt für zwei Wochen

Auch Standesamt, Wohngeldstelle und Grundsicherung sind wegen der Systemumstellung offline. Im Notfall gibt es Hilfe in Geesthacht.

Friederike Bethge ist in Lauenburg für Soziales und den Bürgerservice verantwortlich.

Lauenburg. Zunächst hatte der Bürgerservice für Lauenburg und das Amt Lütau nur eine Woche schließen sollen, inzwischen sind zwei Wochen angesagt. Die Einführung neuer Software für den Bereich ist nicht nur aufwendig, bereits im Vorfeld ist die Dateneingabe eingeschränkt.

Keine Dateneingabe möglich: Bürgerservice schließt

Daten werden nicht von der alten an die neue Software weitergegeben, sie wären also verloren. Daher hat der Bürgerservice für die Systemumstellung bereits von Montag, 30. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 10. Februar, geschlossen.

„Wer ganz dringend eine Urkunde oder Ersatzpapiere benötigt, kann sich in der Zeit an die Geesthachter Stadtverwaltung wenden“, sagt Friederike Bethge, Leiterin des Bürgerservice. Von den Einschränkungen betroffen sind in Lauenburg neben dem Einwohnermeldewesen auch das Standesamt, die Wohngeldstelle und die Grundsicherung für Bedürftige.

Geesthachts Verwaltung leistet im Notfall Hilfe

Mit der Software-Umstellung soll die Zusammenarbeit und der Datenaustausch im Kreis Herzogtum Lauenburg verbessert werden. Friederike Bethge: „Die Zusammenarbeit wird vereinfacht, wenn kreisweit alle Bürgerämter mit der gleichen Software arbeiten.“ he