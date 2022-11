In Dassendorf verteilt die Gleichstellungsbeauftragte Äpfel an Männer (Symbolfoto).

Kurznachrichten aus dem Kreis Am Weltmännertag werden in Dassendorf 150 Äpfel verschenkt

Dassendorf. Das Ziel des Weltmännertages am Donnerstag, 3. November, ist es, das starke Geschlecht zur Gesundheitsvorsorge zu sensibilisieren. Nach dem Motto „An apple a day keeps the doctor away“ verteilt Nicole Stiewink, Gleichstellungsbeauftragte im Amt Hohe Elbgeest, am Donnerstag ab 7.30 Uhr und solange der Vorrat reicht rund 150 Äpfel und Infomaterial im Dassendorfer Rewe-Markt.dsc

So wird der eigene Garten im Alter nicht zur Last

Gründorf. Die Siedlergemeinschaft Heinrichshof aus Geesthacht lädt für Freitag, 4. November, zu einem Vortrag mit einer Gartenfachberaterin in die Gaststätte Warncke (Waidmannsruh) nach Grünhof ein (19 Uhr, Bundesstraße 74). Thema: Gärtnern im Alter („Wie der Garten verändert werden kann, um ihn im Alter als Lust und nicht als Last zu empfinden?“). Zudem wird ein Film über Europas größte Gärtnerei gezeigt. Gäste sind eingeladen. dsc

Neue Ausstellung in der Treppenhausgalerie

Geesthacht. Das Treppenhaus in der Stadtbücherei Geesthacht (Rathausstraße 58) ist neu bestückt. Aufgehängt sind noch bis zum 31. Januar Werke von Mercedes von Tannenberg unter dem Titel „Grau & Bunt“. Denn die farbenfrohen, vorwiegend mit Acrylfarben gemalten Motiven der Künstlerin werden von Grautönen begleitet, die eine Schwere ins Bild bringen. Inspirieren lässt sich die Künstlerin durch die Beobachtung der Natur, aktueller Geschehnisse, für sie interessanter Individualisten und Motive der Volksmärchen. Weniger stehen Technik oder Perfektion im Vordergrund, sondern die Aussage. pal

Plattdeutsche Runde trifft sich wieder

Schwarzenbek. Moin leve Lüüd...heißt es wieder am Mittwoch, 16. November von 16 bis 18 Uhr in Schröders Hotel an der Compestraße 6 in Schwarzenbek. Der plattdeutsche Gesprächskreis trifft sich dort in froher Runde mit der Plattdeutschbeauftragten Sabine Meyer. Nichtschnacker und Zuhörer sind herzlich willkommen. Kannst di fix watt högen, Platt is en Vergnögen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. sh

Tauschwagen leergefegt

Geesthacht. Der beliebte Tauschwagen und das Tauschregal vom Familienzentrum Regenbogen in Geesthacht (Neuer Krug 31) zeigen große Löcher im Bestand, und das Lager ist fast leer. Um Spenden wird gebeten. Benötigt werden dringend Kinderspielzeug, Kinderbücher und Kinderwinterkleidung, aber keine Erwachsenenkleidung oder Erwachsenenbücher. Rückfragen per Mail an miriam.krueger@geesthacht.de oder 04152/89034-12. pal

