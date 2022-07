Herzogtum Lauenburg Wirtschaftsförderung im Kreis ist jetzt in Frauenhand

Calvin Fromm (Aufsichtsratsvorsitzender), Michaela Bierschwall (WFL-Geschäftsführerin) und Stephanie Kenzler (Vize-Chefin, v.l.) sind das neue Team an der Spitze der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Seit 1989 ist Michaela Bierschwall bereits bei der WFL. Jetzt steht sie an ihrer Spitze. Was ihr wichtig ist und was sie plant.