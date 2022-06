Schwerer Motorradunfall in Panten: Fahrschülerin prallt gegen Baum

Panten. Ein 33 Jahre alte Fahrschülerin ist in der Gemeinde Panten im Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die junge Frau während einer Fahrstunde am Donnerstag mit ihrem Motorrad von der Straße abgekommen. Das Unglück habe sich in einer Linkskurve auf der K51 ereignet.

Die Suzuki-Fahrerin fuhr laut Polizei zunächst die Böschung in Richtung Seegraben hinunter und stürzte mit dem Krad in den Bach. "Anschließend schleuderte die aus dem Ratzeburger Umland stammende Fahrschülerin gegen einen Baum. Dort kam sie schwerverletzt zum Liegen", sagt eine Polizeisprecherin aus Ratzeburg. Die Frau kam in ein Krankenhaus.