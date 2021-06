Herzogtum Lauburg Nach Einbruch in Wohnhaus: Wer kennt diesen Mann?

Wohltorf. Die Kriminalpolizei Reinbek bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll bereits im November 2020 in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg in Wohltorf über die Terrassentür eingestiegen sein. Nun hat die Polizei mehrere Fotos veröffentlicht.

Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Einbrecher

Wer hat diesen Mann samt Fahrrad am 16. November 2020 gesehen?

Foto: PD Ratzeburg

Eingebrochen wurde am 16. November 2020 in der Zeit zwischen 14.40 und 15.20 Uhr. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, ein Fahrrad mit schwarz-gelbem Rahmen mit dem Aufdruck „Bergsteiger“ gestohlen. Jetzt gibt es Fotos, auf dem der mutmaßliche Täter zu sehen ist. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, von athletischer Gestalt und hat dunkle kurze Haare. Sein Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Zur Tatzeit trug er ein rotes Langarmshirt, eine dunkelblaue Arbeitsjacke mit Fellkragen und hellblau abgesetzter Schulterpartie. Auch trug der Mann eine dunkelblaue Wetterschutz- oder Fahrradhose mit je zwei breiten Reflexionsstreifen auf Höhe der Waden.

Dieses Mountainbike der Marke "Bergsteiger" wurde beim Einbruch im November 2020 gestohlen.

Foto: PD Ratzeburg

Die Kriminalpolizei Reinbek führt die Ermittlungen. Hinweise unter Telefon 040/7277070 sowie per E-Mail an wohnungseinbruch@polizei.landsh.de.

