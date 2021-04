84-jähriger Hamburger in Schleswig-Holstein vermisst

Wilfried G. wird seit Mittwoch vermisst, der 84-Jährige wurde zuletzt an einem See bei Mölln gesehen. Polizei bittet um Hinweise.

Hamburg. Die Kriminalpolizei Ratzeburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Hamburger: Der 84-jährige Wilfried G. wurde am Mittwoch als vermisst gemeldet, zuletzt gesehen wurde er gegen 19 Uhr in der Nähe des Campingplatzes am Drüsensee im Dorf Lehmrade in der Nähe von Mölln.

Wilfried G. ist laut Polizei orientierungslos und braucht Hilfe, eine nächtliche Suche nach dem Mann blieb erfolglos. Der Vermisste ist 1,84 Meter groß, hat graue Haare, blaue Augen und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit hellen Lederschuhen, einer dunkelblauen Hose, einer ebenfalls dunkelblauen Fleecejacke sowie einem Basecap gleicher Farbe mit roten Applikationen am Schirm bekleidet.

Wer Wilfried G. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04541/809-0 in Verbindung zu setzen.

