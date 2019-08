Wie grüne Brücken die neue Tierwanderung erleichtern

Wer mobil sein will, braucht eine Infrastruktur. Bei Menschen sind es Straßen und Schienen. Tiere und Pflanzen nutzen grüne Wege, um zu wandern oder sich auszubreiten. Die Klimaerwärmung, durch die sich die Verbreitungsgebiete vieler Arten nach Norden verschiebt, vergrößert noch die Bedeutung dieser grünen Infrastruktur.

Die Stadt Hamburg versucht, ihr Wegenetz für die Natur zu erweitern und zu verbessern, ebenso das Hamburger Umland. Es gilt, bestehende Lebensräume seltener Arten zu kartieren und anschließend miteinander zu verbinden.

Biotopverbund in der gesamten Metropolregion

Ein Biotopverbund in der gesamten Metropolregion Hamburg lautet das Ziel. Ein dreijähriges Projekt, das gerade zu Ende geht, soll der Natur im Großraum Hamburg auf die Sprünge helfen.

Es bestand aus vier Teilprojekten, die in alle Himmelsrichtungen ausstrahlen: Im Westen der Stadt ist es der Regionalpark Wedeler Au.

In dem Naturraum im Übergangsbereich von Hamburg und dem Kreis Pinneberg wurden Kopfweiden gepflanzt, Blühstreifen geschaffen und Naturerlebnispunkte für Spaziergänger und Familienausflüge angelegt – als Fortführung vieler bereits ergriffenen Maßnahmen in dem 2009 gegründeten Regionalpark.

Im Norden lag der Schwerpunkt bei der Aufwertung von Grünbrücken über Autobahnen. Die den Wildtieren vorbehaltenen Überwege brauchen ein attraktives Umfeld, damit die Brücken tatsächlich genutzt werden.

Saumstreifen in der Feldmark

Wie bestehende Strukturen aufgewertet werden können, wurde am Beispiel der Grünbrücke über die A7 bei Bad Bramstedt gezeigt. Kleine Gewässer in feuchten, nicht nutzbaren Ackerbereichen, neue Knicks und blütenreiche Saumstreifen in der Feldmark sind für verschiedene wandernde Arten willkommene Rastplätze.

In östlicher Richtung widmete sich das Projekt dem Grünen Band, also dem naturnahen Lebensräumen auf dem ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifen. Hier wurden die beiden Flüsse Delvenau (zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) und Rögnitz (zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen) naturnäher gestaltet.

Leitbild zur Entwicklung des Naturraums

Zudem entstanden erste Skizzen eines Leitbilds zur Entwicklung des Naturraums, bei dem es auch um die Frage geht, wo und wie sich sensibler Wohnungsbau und Tourismus mit dem Naturschutz vereinbaren lassen.

Auch im südlichen Projektgebiet mit Schwerpunkt Landkreis Harburg geht es vor allem im den Ausbau des blauen Netzes aus Gewässern. Begradigte, teils auch verbaute Flüsse werden wieder näher an ihre ursprüngliche Form gebracht und damit der Lebensraum von Pflanzen und Tieren im und am Wasser aufgewertet.

Teilprojekte sind abgeschlossen

Auch hier war es den Projektteilnehmern wichtig, die Bevölkerung und Interessenvertreter einzubinden, etwa die Angelvereine von Luhe und Seeve.

„Die Teilprojekte sind abgeschlossen“, sagt Yvonne Brodda, Naturschutzreferentin in der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg. „Wir haben die Ergebnisse jetzt zusammengefasst und sind dabei, sie zu veröffentlichen, etwa in Form von Übersichtskarten.

Damit wird das Geoportal Hamburg, in dem das Flächennetz aus Arten- und Biotopschutz für die Hansestadt abrufbar ist, über die Stadtgrenzen hinaus erweitert.“

Das jetzt abgeschlossene Projekt Biotopverbund sei nur der erste Schritt gewesen, lieferte eine grobe Bestandsaufnahme zu Art und Qualität von Schutzgebieten, verbunden mit einzelnen Naturschutzmaßnahmen, so Brodda.

„Funktionierenden Biotopverbund haben wir nicht“

„Einen funktionierenden Biotopverbund haben wir noch längst nicht. Der ist gerade im Umland der Stadt sehr wichtig, denn hier ist, wie im Stadtgebiet, der Druck auf die grünen Natur- und Landwirtschaftsflächen durch Gewerbeansiedlungen, Wohnungsbau und die wachsende Verkehrsinfrastruktur besonders hoch.“

Alle Projektteilnehmer seien sich einig, dass die Arbeit weiter gehen müsse, so Brodda. Im September will die Facharbeitsgruppe Naturhaushalt der Metropolregion eine erste Projektskizze entwerfen. Auch mit dem Ziel, Fördergelder aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt zu akquirieren.