Beregnung, damit der Joomshof überlebt

Volker Nelke, der mit seiner Frau Angelika den traditionsreichen Joomshof in Welle bei Tostedt betreibt, kann nicht sagen, wie viele Generationen vor ihm die Hofstelle bewirtschaftet haben: „Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1780, seitdem wurde hier Landwirtschaft betrieben.“

Unter dem Namen Nelke sind Volker und Angelika die dritte Generation. Die vierte wächst gerade heran, Sohn Jonas ist 14 Jahre alt, Tochter Theresa 15 Jahre. Vor allem Jonas hätte Lust, den Hof zu übernehmen. Ob dies eines Tages geschehen wird, ist so unsicher wie in keiner vorangegangenen Generation. Dabei spielt der Klimawandel eine große Rolle.

140 Milchkühe leben auf dem Hof

140 Milchkühe leben auf dem Hof der Familie Nelke. Um das Vieh satt zu bekommen, bewirtschaftet das Paar, unterstützt von einem Mitarbeiter und einem Azubi, 54 Hektar Grünland. Von den 110 Hektar Ackerland wird zusätzlich Maissilage abgezweigt.

„Auf 55 Hektar bauen wir Getreide an: Braugerste, Winterroggen und Wintergerste“, sagt Volker Nelke. Auf den anderen 55 Hektar wächst Mais, größtenteils für eine nahe gelegene Biogasanlage. Diese Geschäftsbeziehung erwies sich im Dürresommer 2018 als Glücksfall: Der Vertrag ist so gestaltet, dass die Nelkes bei Bedarf einen Teil der Silage behalten können, um damit ihre Kühe zu füttern.

Dies half über die Zeiten, in denen auf einigen Wiesen kein Gras mehr wuchs.

Der erste Schnitt war noch gut

„Der erste Schnitt war noch gut“, erinnert sich Nelke. „Beim zweiten fehlte bereits etwas. Bei der dritten Mahd Anfang Juli 2018 lag das Minus über alle Flächen gerechnet bei rund 20 Prozent.“

Die Moorstandorte hätten gut durchgehalten und gute Erträge gebracht, sagt der 46-Jährige, aber auf den sandigen Böden sei das Gras verbrannt – „wir leben hier am Rande der Lüneburger Heide. Der sandige Boden kann kaum Wasser speichern“. Auch in diesem Sommer seien dort Trockenheitsschäden sichtbar, wenn auch nicht so ausgeprägt wie im Vorjahr.

Nur 33 Tonnen „Frischware“

Im Durchschnitt konnten die Nelkes im vergangenen Jahr nur 33 Tonnen „Frischware“ in Form von Grassilage vom Grünland ernten. In normalen Jahren sind es 45 Tonnen. Der Betrieb erlitt einen Verlust von 360 Euro je Hektar Grünland.

Hinzu kommen die ausgefallenen Verkaufserlöse für die selbst genutzte Maissilage. Durch die Dürreschäden fehlten 2018 fast 50.000 Euro, und die Familie musste an ihre privaten Rücklagen gehen. „Wir sind ein relativ kleiner Betrieb“, sagt Angelika Nelke.

„Klimawandel ist zur existenziellen Bedrohung geworden“

„Wenn sich solche Sommer alle drei Jahre wiederholen, wären wir in sechs Jahren weg.“ So sieht es auch ihr Mann: „Der Klimawandel ist für uns zur existenziellen Bedrohung geworden.“

Um seine Ernte zu sichern, setzt Volker Nelke auf die Beregnung. Derzeit kann er mit den eigenen Brunnen bei Trockenheit 20 Hektar bewässern. Der Hof liegt an der Este, im Trinkwasserfördergebiet von Hamburg Wasser.

„Welle wird durch das Pumpen beeinflusst“, sagt der Landwirt, „es gibt bereits Grundwasserabsenkungen.“ Vor sieben Jahren hatte er mit Hamburg Wasser vereinbart, auch deren Brunnen für die Beregnung von dann insgesamt 40 Hektar Land nutzen zu können.

Schwächelnde Pflanzen

Der Wasserversorger hat ebenfalls ein Interesse, Missernten zu vermeiden. Denn die Nährstoffe in Form von Gülle und anderen Düngern können schwächelnde Pflanzen nicht komplett aufnehmen. Folge: Gerade in sandigen Böden werden sie ausgewaschen, im schlechtesten Fall bis ins Grundwasser.

Die Zusammenarbeit mit Hamburg Wasser sollte ein Pilotprojekt werden, das bei Erfolg später auf andere Betriebe hätte ausgedehnt werden können. Es kam anders. Nelke: „Nachdem vom Wasserversorger grünes Licht kam, habe ich in die Beregnungstechnik investiert.

Doch von einem Tag auf den anderen hatte die Untere Wasserbehörde des Landkreises die Nutzung der Brunnen von Hamburg Wasser untersagt. Mit der Begründung, dass wir Trinkwasser verregnen, denn das Wasser kommt aus Tiefen von fast 200 Metern. Niemand hat mir die vergeblichen Investitionskosten erstattet.“

Auch der Mais wird beregnet

Es lohne sich, gerade die Felder mit Sommergerste zu beregnen, sagt der Landwirt. Wenn er dadurch hochwertigere Ware, die sich als Braugerste eignet, einfahren kann, erhält er für eine Dezitonne (100 Kilogramm) dieser Gerste rund 20 Euro.

Bei minderer Qualität fällt der Preis auf 15 Euro. Aber auch der Mais wird beregnet, um die Futterversorgung zu sichern. Auch in diesem Sommer. Nelke: „Die tierhaltenden Betriebe leiden weiterhin unter Futtermittelknappheit.“

„Die Beregnung hilft uns dabei, das Ertragspotenzial der Kulturen auszuschöpfen“, sagt Nelke. Natürlich sei die Bewässerung mit Arbeit und Kosten verbunden, habe aber auch seine schönen Seiten: „Wenn man sie aufstellt und in Betrieb nimmt, dann spiegelt sich die Abendsonne im Sprühnebel. Der entstehende Regenbogen ist die Belohnung für unsere Arbeit.“

Im Kuhstall von Angelika und Volker Nelke in Welle springen bei Hitze Ventilatoren an.

Foto: Angelika Hillmer

Initiative der Beregnungsverbände

Volker Nelke hat sich einer Initiative der Beregnungsverbände des Landkreises Harburg angeschlossen, die die Wasserverfügbarkeit langfristig sichern will. „Die Verbände haben sich in Absprache mit dem Landkreis zu einem Dachverband Feldberegnung zusammengeschlossen“, sagt Elisabeth Schulz von der Bezirksstelle Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Sie berät Betriebe unter anderem zu Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. „Wenn ein neuer Brunnen gebohrt werden soll, müssen zunächst aufwändige Untersuchungen durchgeführt werden. Im 3D-Fließmodell wird der Weg eines Regentropfens durch den Boden simuliert, die Umweltverträglichkeit und potenziellen Auswirkungen auf die Landschaft sind zu prüfen.

40 Hektar Land bewässern?

Solche Studien sind teuer und nicht von einzelnen Landwirten zu bezahlen. Deshalb hat sie der Dachverband für alle Interessierten in Auftrag gegeben.“

Volker und Angelika Nelke hoffen, dass sie auf diesem Weg mit der bereits vorhandenen Technik irgendwann tatsächlich 40 Hektar Land bewässern können. Schließlich beregnen sie auch die Maisfelder, um Nahrungssicherheit für die Tiere zu schaffen.

Denn bei den Hochleistungskühen sinken Milchleistung und -qualität, wenn das Futter nicht stimmt.

Auch Hitze im Stall senkt den Ertrag – ähnlich wie beim Menschen werden die Rinder träge und legen sich lieber auf die faule Haut als zu fressen oder zu einem der beiden erst 2018 angeschafften Melkroboter zu laufen. Steht die heiße Luft im offenen Stall, so springen große Ventilatoren an und sorgen für angenehme Luftbewegungen. „Kühe fühlen sich bei fünf Grad am wohlsten“, sagt Angelika Nelke.

62 Prozent der Fläche der Metropolregion Hamburg werden landwirtschaftlich genutzt. In der Stadt Hamburg liegt der Anteil naturgemäß deutlich niedriger, bei 24,6 Prozent. Unter den an die Stadt angrenzenden Kreisen ist der Anteil an Agrarland (hier Obstbau) im Landkreis Stade mit fast 73 Prozent am höchsten. In den Kreisen Segeberg und Stormarn beträgt er jeweils gut 66 Prozent, gefolgt von Pinneberg (62 %), Herzogtum Lauenburg (58 %) und Harburg (52 %).

Forstwirtschaft spielt in der Region eher eine untergeordnete Rolle. Nur im Landkreis Harburg liegt er mit einem Flächenanteil von 28,5 Prozent annähernd am Bundesdurchschnitt von 32 Prozent. Der Kreis Herzogtum Lauenburg kommt auf 25,7 Prozent, Segeberg auf gut 17 Prozent. In Stormarn ist knapp 14 Prozent der Fläche mit Wald bedeckt. Die Schlusslichter bilden Pinneberg (8,8%), Stade (7,2%) und Hamburg (6,4%)