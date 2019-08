Wedeler initiieren Vorbildprojekt für regionales Essen

Wedel. Der Griff zur Tomate im Supermarktregal ist schnell getan. Wer allein auf den Preis achtet, landet mit größter Wahrscheinlichkeit bei Gemüse, das einen langen Weg bis in die Auslage zurückgelegt hat. Insbesondere im Süden Spaniens wird viel Gemüse für den europäischen Markt angebaut. Zum einen belastet der Transport per Lkw das Klima, zum anderen zählt die Tomate zu den durstigen Gütern. Der Anbau verbraucht viel Wasser – und das ist gerade in einer Region wie Südspanien eher knapp. Dafür zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, inwieweit unser Kauf- und Essensverhalten sich auf das Klima auswirkt, ist das Ziel einer Initiative aus Wedel.