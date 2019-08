Obst und Gemüse selbst anbauen – so geht es!

Seit 25 Jahren arbeitet er im Freilichtmuseum Kiekeberg als Fachmann für Gartenkultur der vergangenen Jahrhunderte. Schuh: „Wir arbeiten mit Spaten und Schaufel, so, wie es auch die Hobbygärtner tun. Und wir arbeiten komplett ohne Pflanzenschutzmittel.“

Der hobbymäßige Anbau macht Spaß

Schuh lässt nicht nur Pflanzen wachsen, er vermittelt auch Wissen ums Gärtnern – an Besucher und an NDR-Fernsehzuschauer. Der hobbymäßige Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern mache Spaß, könne aber nur einen kleinen Beitrag zur Eigenversorgung leisten, sagt Schuh: „Früher rechnete man, dass 100 Quadratmeter Gemüsefläche eine Person ernähren kann.

Bei einer mehrköpfigen Familie ist Eigenversorgung utopisch.“ Anfängern, die den Gemüseanbau ausprobieren wollen, empfiehlt er ein Beet von rund 20 Quadratmetern. Bereits im Herbst sollte sorgfältig ein passender Standort ausgesucht und für die Kultivierung im nächsten Frühjahr vorbereitet werden.

Grün und die Blüten müssen zurückgeschnitten werden

Soll Rasen weichen, so müssen die Soden abgetragen und der Boden gedüngt werden – mit Kompost oder Mist, auch aus Kleintierställen. Wer ein Staudenbeet umwidmen möchte, sollte die Stauden bereits im September umpflanzen, rät Schuh. „Auch wenn es weh tut, müssen das Grün und auch die Blüten kräftig zurückgeschnitten werden“, sagt der Museumsgärtner.

„Dann haben die Pflanzen ausreichend Zeit, um bis zum Winter Wurzeln zu schlagen und stabil durch die kalte Jahreszeit zu kommen.“ Kartoffeln und Hülsenfrüchte (Erbsen, grüne und dicke Bohnen) eignen sich gut für Anfänger. Schuh: „Sie keimen recht schnell, so dass sie zwischen den aufkommenden Wildkräutern gut zu erkennen sind. Und sie kommen mit so ziemlich jedem Boden zurecht.“

Kulturheidelbeeren wachsen sogar in Kübeln

Kartoffeln in aufgehäufte Erde pflanzen, rät der Fachmann, und das spätestens Mitte April. Erbsen und Bohnen können bis Mitte Juni ausgesät werden. Vorgezogene Ware in Töpfen sei bei Hülsenfrüchten nicht zu empfehlen: „Sie mögen das Umpflanzen nicht. Besser direkt am Standort aussäen.“Beim Obst sind Strauchgewächse recht pflegeleicht und ertragssicher, also: Johannis- und Stachelbeersträucher, Him- und Brombeeren. Kulturheidelbeeren wachsen sogar in Kübeln auf Terrassen und Balkonen.

Das gelte auch für Kräuter und Tomaten. Schuh: „Tomaten wollen ihre Wurzeln nicht groß ausbreiten und gedeihen in Kübeln oft sogar besser als im Freiland. Auch, weil man sie besser vor Regengüssen unter das Dach ziehen oder bei anhaltender Hitze in den Schatten stellen kann.“Ansonsten werde auf Balkonen eher „Naschgemüse“ geerntet, Pflanzen mit geringerem Ertrag und oft kleineren Blättern und Früchten.

Schuh empfiehlt „Allround-Flüssigdünger“

Wer einen 20 Liter Erde fassendes Gefäß auf Balkon oder Terrasse unterbringen kann, kommt allmählich in Größenordnungen, in denen auch anderes Gemüse heranwachsen kann, zum Beispiel drei Kartoffelpflanzen oder (alternativ!) drei bis fünf Kohlrabi oder Erbsen, Bohnen, alle Salatsorten.

Natürlich müssen Kübelgewächse wie Zimmerpflanzen gegossen werden, wenn der Regen ausbleibt. Und sie müssen regelmäßig gedüngt werden. Matthias Schuh empfiehlt „Allround-Flüssigdünger“. Und nach der Ernte sollte der Boden (Kompost und Erden aus dem Gartencenter) ausgetauscht werden. Eigene Gartenerde sollte höchstens anteilig untergemischt sein.

Minigärtner wie Regenwurm, Maulwurf, Assel und Ameise

Sie verdichtet sich stark, wenn emsige Minigärtner wie Regenwurm, Maulwurf, Assel und Ameise sie nicht auflockern. Wer Kräuter pflanzen will, sollte einen Kasten oder Kübel für heimische Kräuter einplanen, die mit normaler Gartenerde zurecht kommen, und einen zweiten Kasten für mediterranes Kraut. Das liebt trockene, nährstoffarme, schottrig-lehmige Böden.

Der Museumsgärtner hält wenig von Kräuterspiralen: „Ein Estragon in der unteren Etage wird zwei Meter hoch und bildet ein Kubikmeter Laub aus. Das erschlägt den maximal zehn Zentimeter hohen Thymian, obwohl der ganz oben wächst.“ Matthias Schuh empfiehlt jedem Garten- oder Balkonbesitzer, der bislang noch nichts Essbares aufgezogen hat, dies einmal auszuprobieren: „Es macht etwas mit einem, wenn man selbst etwas angebaut anstatt es im Supermarkt zu kaufen. Die Pflanzen werden gehätschelt und erzogen – es ist fast wie Kinder kriegen“, sagt der vierfache Vater.