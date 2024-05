Luhmühlen. Olympia-Test für Paris: Julia Krajewski und die gesamte Weltelite reiten bei der internationalen Vielseitigkeit in der Lüneburger Heide.

Etwas überraschend war Julia Krajewski im Sommer 2021 in TokioEinzel-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeitsreiterei geworden. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris – also auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung – startet die 35-Jährige aus Warendorf vom 13. bis 16. Juni beim internationalen Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen. Das geht aus der vorläufigen Teilnehmerliste hervor, die die Turniergesellschaft Luhmühlen (TGL) jetzt veröffentlicht hat.

In der Lüneburger Heide ist Julia Krajewski gern gesehener Dauergast – und erfolgreich, wie auf so vielen Turnieren in aller Welt. Im vergangenen Jahr dominierte die Frau, die sich seit Jahren als Junioren-Bundestrainerin engagiert, die Konkurrenz mit zwei Pferden. Nach dem Geländeritt der Vier-Sterne-Prüfung behauptete sie eine Doppelführung.

Olympiasiegerin Julia Krajewski: 2023 Erste und Dritte in Luhmühlen

Letztlich gewann Krajewski im Sattel ihres Pferdes Ero de Cantraie (gleichbedeutend mit dem deutschen Meistertitel) und landete mit Nickel auf Rang drei. Für die „Longines Luhmühlen Horse Trials 2024“ hat sie „nur“ Nickel genannt. Beim Blick durch die schwarz-rot-goldene Brille ist die Titelverteidigerin längst nicht der einzige große Name.

Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft Luhmühlen (TGL), bei einer Pressekonferenz am Ende des Geländetages. © HA | Markus Steinbrück

Viele weitere Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften starten in der kürzeren Vier-Sterne-Prüfung. Verbunden mit dem klaren Ziel, die deutschen Farben in Paris vertreten zu dürfen. Die sogenannte Meßmer-Trophy gilt dem Bundestrainer Peter Thomsen als wichtige Olympia-Qualifikation, zudem wird in dieser Prüfung abermals der deutsche Meistertitel vergeben.

Auch Michael Jung, Ingrid Klimke und Sandra Auffarth haben gemeldet

Genannt, wie es in der Reitersprache heißt, haben unter anderem Michael Jung (mit fischer Chipmunk FRH und Kilcandra Ocean Power), Ingrid Klimke (mit SAP Asha P und Equistros Sienna just do it), Sandra Auffarth (mit Viamant du Matz) und Christoph Wahler (mit Carjatan S).

Der Herausforderung der längeren und noch anspruchsvolleren Fünf-Sterne-Prüfung stellen sich aus deutscher Sicht Nico Aldinger (mit Timmo) und Libussa Lübbeke (mit Caramia).

Geschäftsführerin: „Dieses Nennungsergebnis ist absolut gewaltig“

„Im olympischen Jahr kann man sich oft nicht sicher sein, wie die Reiter ihre Saison planen. Aber dieses Nennungsergebnis ist absolut gewaltig. Hier zeigt sich, dass Luhmühlen mit seinen All-Wetter-Plätzen für Dressur und Springen sowie der Geländestruktur eine feste Größe ist“, sagte TGL-Geschäftsführerin Julia Otto. Aus ihrer Sicht hätten die weltbesten Reiter ihre Top-Pferde gemeldet. „Beide Prüfungen versprechen absoluten Spitzensport. Besucher und Fans können sich auf große Namen aus der ganzen Welt freuen“, so Julia Otto.

Michael Jung mit seinem Pferd Fischer Chipmunk FRH vor wenigen Tagen bei der internationalen Marbacher Vielseitigkeit. © imago/Rene Schulz | IMAGO/FRANK HEINEN/rscp-photo

Zu diesen großen Namen zählen Jonelle und Tim Price aus Neuseeland sowie ein starkes Kontingent aus Großbritannien, unter anderem mit Ros Canter, Laura Collett, Yasmin Ingham und Tom McEwen. Mit Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien und Schweden sind Reiterinnen und Reiter aus weiteren starken Vielseitigkeits-Nationen im Juni dabei. „Die Welt wird in diesem Jahr erneut zu Gast in Luhmühlen sein“, sagt Geschäftsführerin Julia Otto fast schwärmerisch.

Vielseitigkeit in Luhmühlen: Das kosten Eintrittskarten im Vorverkauf

Wie gewohnt starten die Vielseitigkeitsreiter am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juni, mit der Dressur, absolvieren am Sonnabend, 15. Juni, die Geländestrecke und kämpfen am Sonntag, 16. Juni, beim abschließenden Springen um die Gesamtplatzierungen. Der Vorverkauf von Eintrittskarten über www.ticketmaster.de hat begonnen.

Mehr zum Thema:

Die Tageskarte für Erwachsene kostet demnach am Freitag 20 Euro (Jugendliche 13 Euro), am Sonnabend 45 Euro (ermäßigt 25 Euro) und am Sonntag 30 bzw. 40 Euro (ermäßigt 20 Euro). Dauerkarten für das viertägige Event sind zu haben für 80 bzw. 90 Euro (ermäßigt 50 Euro). Viele weitere Informationen unter www.luhmuehlen.de.