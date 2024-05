Lüneburg. Stadtfest bietet diesmal Beachclub, Spielwiese und ganz viel Musik. Bläserklassen aus dem ganzen Land spielen XXL-Konzert.

Am ersten Wochenende im Juni wird die Lüneburger Innenstadt zu einer Feiermeile, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der Vielfalt steht. Alle Besucher sollen hier ihre Ecke finden, um ein paar schöne Stunden zu verbringen, so das Ziel der Organisatoren.

Das Programm bietet so unterschiedliche Punkte, wie eine Spielwiese für Familien, einen Beachclub am Sande, einen kulinarischen Markt und zahlreiche Live-Konzerte mit Musik aus Rock, Pop und Country.

Lüneburg feiert Stadtfest mit 70 Konzerten und Bläserklassentag

Höhepunkt ist der Niedersächsische Bläserklassentag am Sonnabend, 1. Juni. Er findet alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt, diesmal ist die Hansestadt Lüneburg Gastgeberin. Mit dabei sind Bläserklassen aus Schulen unter anderem aus Hannover, Göttingen und Norderney.

„Lüneburg feiert“ (wie hier 2022) auch im Glockenhof mit Angeboten für Familien. © EXC Media | Paul Vogt

Allein die jungen Musiker mit ihren Posaunen, Trompeten, Klarinetten und Querflöten spielen an diesem Tag in verschiedenen Zusammenstellungen rund 40 Konzerte auf den Bühnen in der Stadt. Zudem treten sie bei einem XXL-Konzert, das um 16 Uhr auf dem Marktplatz beginnt, gemeinsam auf.

Musik von Denmantau, The Magic Mumble Jumble und Frollein Sax

„Es ist ein spektakuläres, aber auch fröhliches Musikerlebnis, wenn hunderte von Bläserinnen und Bläsern gleichzeitig spielen und so die historische Kulisse Lüneburgs in ein beeindruckendes Klangmeer verwandeln“, sagt Christina Tünsmeyer von der Lüneburg Marketing GmbH.

Schon am Freitag startet das Stadtfest mit viel Musik. Die Hamburger Indie-Rock-Pop-Band Denmantau tritt auf der Markt-Bühne auf, die 1st Class Session lädt zur „Classic Rock Night“ auf den Marktplatz und das Saxophonquartett Frollein Sax spielt nicht nur Jazz im Rathausgarten.

Für Familien mit Kindern: Tummelplatz im Hof und wilde Spielwiese

Am Sonntag will The Magic Mumble Jumble die Menschen zum Tanzen bringen. Die bunte Folk-Pop-Band aus den Niederlanden legt auf ihrer Festival- und Clubtour einen Halt in Lüneburg ein und spielt auf der Sande-Bühne. Dort präsentieren auch die Celtic Cowboys am Nachmittag ihren Mix aus Hafenkneipen-Sound und Country.

Familien sind am Sonntagnachmittag im Glockenhof richtig. Auf dem „Tummelplatz“ gibt es eine Zaubershow, Kinderschminken und Seifenblasen. Richtig austoben können sich Kinder auf der Spielwiese im Liebesgrund, auf der Hüpfburg, beim inklusiven Mini-Sportabzeichen oder kreativ beim Outdoor-Malen.

Stadtfest Lüneburg: Autogrammstunde mit „Rote-Rosen“-Darstellern

Fans der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ können am Sonntag bei einer Autogrammstunde am Markt ihre Stars treffen. Ebenfalls am Sonntag gibt es im Rathausgarten „Yoga für alle“. Weitere Informationen zum Programm von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, gibt es auf www.lueneburg-feiert.de.