Rotenburg/Scheeßel. In Scheeßel und Rotenburg läuft eine groß angelegte Polizeiaktion. Hintergrund könnte ein Familiendrama oder ein Bandenkrieg sein.

In der Nacht zu Freitag gab es in Rotenburg (Wümme) mehrere Großeinsätze der Polizei. Mit Maschinenpistolen waren die Beamten an zwei Wohnhäusern in den Samtgemeinden Scheeßel und Bothel sowie dem Rotenburger Bahnhof im Einsatz.

An mehreren Orten in der Stadt kam es zu Polizeieinsätzen. © HA | Joto

Nach ersten Informationen soll es zuvor in den Ortschaften Westervesede und Brockel im Landkreis Rotenburg zu Schießereien gekommen sein. Nach unbestätigten Angaben gibt es mehrere Todesopfer. Ein mutmaßlicher Täter soll sich bereits in Polizeigewahrsam befinden. Weitere Informationen gibt es bislang nicht. Wir aktualisieren diesen Text, sobald weitere Details und Hintergründe bekannt sind. joto