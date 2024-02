Buchholz. Monika Brandt kümmert sich um die Körper der jungen Bühnen-Stars. Nun lockt sie die Tänzer aus der Hamburger Staatsoper in die Empore.

Vorhang auf für junge Tänzerinnen und Tänzer des Hamburg Balletts von John Neumeier: Am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, steigt in der Buchholzer Empore die erste „Nacht der Tänze“. Eine Gelegenheit, die Ausnahmebegabungen zu erleben, die sonst auf der Bühne der Hamburger Staatsoper umjubelt werden. Möglich macht dieses Ballett-Ereignis der Extraklasse die Buchholzerin Monika Brandt. Diese Frau hat durch ihre 41-jährige Tätigkeit für das Hamburg Ballett allerbeste Kontakte zum Ensemble. Und sie hat eine Mission: Die 72-Jährige will aus Buchholz eine Stadt von Ballett-Freunden machen.