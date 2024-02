Heiner Lauterbach und Julia Koschitz drehen einen neuen ARD-Krimi in Harburg auf der Alten Harburger Elbbrücke. Rechts die bekannte Drehbuchautorin und Regisseurin Christine Hartmann, ganz links Filmpool-Geschäftsführer Mathias Lösel. - Der Film mit dem Titel „Hagen Benz - Das Böse in Dir“ wird noch bis Ende März in Hamburg gedreht. © HA | LENTHE-MEDIEN