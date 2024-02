Lüneburg. Gesuchter duscht nackt im Damenbereich des „SaLü“ in Lüneburg. In der Umkleide entblößt er sich vor Kindern. Eltern greifen ein.

Nach einer sexuellen Belästigung und weiteren Vorfällen in einem Schwimmbad in der Uelzener Straße in den Nachmittagsstunden des 27. Dezember 2023 sucht die Polizei nun, knapp zwei Monate später, mit einem Phantombild nach einem jungen Mann. Der circa 20-Jährige war durch sein Verhalten bereits dem Personal aufgefallen. Dabei duschte der Heranwachsende laut Politzei nackt in der Damendusche und fiel im Wellenbadbereich durch sein Verhalten bzw. auch durch seinen „auffällig schaukelnden Gang“ auf.

Unbekannter mit wankendem Gang fiel Badenden im Lüneburger Wellenbad auf

Im Umkleidebereich soll der junge Mann dann vor mehreren Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Beim Eintreffen der Eltern verließ der Heranwachsende fluchtartig unerkannt das Schwimmbad. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er ist sehr schlank.

Bei den Taten trug er dunkle Kleidung und eine Wollmütze. Außerdem fiel Zeugen seine grauschwarze Bomberjacke und ein ovaler Nike Rucksack in Tarnfleckmuster mit orangenen Anteilen auf. Nun fragen die Ermittler: „Wer erkennt den jungen Mann wieder oder kann Hinweise zum Rucksack gegeben?“ Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-83062215 bzw. -83061857, entgegen.