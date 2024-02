Wenzendorf. Marco Heyse bildet Vierbeiner und Vögel für Dreharbeiten aus. Zu Besuch auf der unglaublichen 150-Tiere-Farm des Trainers bei Hamburg.

Für viele Fans der TV-Serie „Nord bei Nordwest“ besteht kein Zweifel: Hündin Holly, der heimliche Star der Donnerstagsreihe in der ARD, wohnt doch sicher gemeinsam mit Schauspieler Hinnerk Schönemann auf einem Gutshof bei Plau am See!