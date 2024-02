Landkreis Harburg. Allein in Elstorf gab es offenbar sieben Taten. Einer der Täter wird auf dem Dach entdeckt und bewirft Hausbewohner mit Dachziegeln.

andkreis Harburg Eine Serie von Einbrüchen beschäftigt die Polizei im Landkreis Harburg. Am Freitagabend zwischen 17.45 Uhr und 22.15 Uhr ist es zu einer Serie von Taten in Elstorf gekommen. Betroffen waren Wohnhäuser in den Straßen Ernst-Luthmer-Straße, Lindenstraße, Hasenbuschfeld, Lütt Moor und Kiebitzmoor.

In allen Fällen waren Terrassentüren oder Fenster mittels sog. Kittfalzstechens und anschließendem Umlegen des Griffes geöffnet und die Wohnhäuser nach Diebesgut durchsucht worden. Am Freitagabend wurden zunächst vier Einbrüche festgestellt, drei weitere Einbrüche wurden der Polizei nach Entdecken der Taten durch nach Hause kommende Bewohner erst am Sonnabend nachgemeldet. Diese werden jedoch der Serie vom Freitagabend zugeordnet.

Bewohner wird beworfen und erleidet eine tiefere Schnittverletzung an der Hand

Bei einem weiteren Einbruchsversuch in der Lindenstraße wurde ein Täter auf einem Dach eines Wohnhauses vom Bewohner auf frischer Tat angetroffen. Der Täter bewarf den Anwohner unvermittelt mit Firstziegeln und konnte sich so seine Flucht ermöglichen. Der Bewohner erlitt eine tiefere Schnittverletzung an der Hand und begab sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Anwohner sah, wie drei Personen über sein Grundstück in Richtung eines Feldes flüchteten. Die Polizei fahndete mit starken Kräften unter Beteiligung einer Drohne und eines Polizeihubschraubers. Trotzdem gelang den Tätern die Flucht. Die Polizei appelliert noch einmal eindringlich an alle Personen, die verdächtige Beobachtungen machen: Rufen Sie sofort die 110!

Taten auch in der Gemeinde Neu Wulmstorf. Wochenendhaus betroffen

Weitere Wohnhauseinbrüche gab es am Wochenende in Neu Wulmstorf. In der Zeit vom 8. Februar bis 23. Februar versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wochenendhaus im Quellenweg einzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

In Vierhöfen wurde in der Zeit vom 21. Februar bis 24. Februar ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. In Appel, in der Straße Am Aarbach, ist es am Sonnabendabend zwischen 18.40 Uhr und 21.10 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten das gesamte Haus.

Mehr zum Thema

Im Wacholderweg (Neu Wulmstorf), wurde am Sonnabend eine Kellertür aufgehebelt und ein Einfamilienhaus durchsucht. Auch hier können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.