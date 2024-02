Harburg. Juristisches Neuland: Hamburg übt erstmals Vorkaufsrecht bei Share Deal aus. Finanzsenator: „Klares Signal an den Immobilienmarkt!“

Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hat das Vorkaufsrecht für das Gelände des „Freudenberger Areals“ in Harburg ausgeübt. Das etwa 57.000 Quadratmeter große Gebiet im Bereich der Seevestraße, Alte Seevestraße und Buxtehuder Straße bildet durch seine Lage als Eingang in den Binnenhafen und in unmittelbarer Nähe zum Harburger Bahnhof und der Harburger Innenstadt ein Schlüsselgrundstück im Bereich des östlichen Harburger Binnenhafens.