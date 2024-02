Buxtehude. Die Gräfenhof Teemanufaktur setzt auf Klasse statt auf Masse. Warum die jungen Buxtehuder nicht in die „Höhle der Löwen“ wollen.

Abwarten und Tee trinken – das ist so gar nicht die Devise von Kevin und Janek Köpcke. Die Brüder aus dem Alten Land haben sich bereits mit Anfang 20 in der von wenigen großen Produzenten dominierten deutschen Tee-Branche selbstständig gemacht und sind heute – nicht einmal zehn Jahre später – bereits als gestandenen und erfolgreiche Unternehmer zu bezeichnen. Ihre Tee-Manufaktur Gräfenhof Tee GmbH hat sich seit der Gründungsphase in einem 60 Quadratmeter großen Nebengebäude auf dem elterlichen Grundstück in ihrem Heimatort Jork in ein überregional bekanntes Unternehmen mit einer mehr als 1500 Quadratmeter großen Produktionsfläche entwickelt. In der Manufaktur in einem Buxtehuder Gewerbepark sind 18 Angestellte in Festanstellung tätig, davon drei Auszubildende, weitere Teammitglieder werden gesucht.