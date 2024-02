Wietzendorf. 37-Jähriger zaubert mit der Taschenlampe faszinierende Effekte in Fotos. Warum es ihn ausgerechnet in die Heide verschlagen hat.

Wenn Olaf Schieche durch die Getränkeregale im Supermarkt streift, kauft er manchmal etwas, das er gar nicht trinken will. Es ist die Farbe der Flasche, die ihn dazu bringt, sie in seinen Einkaufswagen zu legen. Der 37-Jährige nutzt nämlich auch Flaschen für die ganz besonderen Fotos, die er macht: Schieche macht Lichtkunst in der Dunkelheit.