Landkreis Stade. Wolfsberater warnt vor Attacken auf Weidetiere im Frühjahr und benennt Fehler im Umgang mit Raubtier. Was er von der Politik fordert.

Man könnte fast meinen, die Sache mit den Wolfsrissen in der Region südlich der Elbe hat sich erledigt – so lange ist der letzte Vorfall inzwischen her. Doch die Stille trügt, erklärt Wolfsberater Michael Ohlhoff. Und hat weitere unbequeme Nachrichten im Gepäck.