Hittfeld/Seevetal. Ein Mann geht nach Hause. Statt im Bett endet die Nacht im Krankenhaus. Aufwachen wird er erst vier Wochen später. Was ist geschehen?

Die Nacht, in der Jörg Hartmann, damals 39, beinahe zu Tode kam, war kühl. Die Wolken hingen tief. Zu Fuß war er auf am Rande einer Landstraße unterwegs, als Irgendjemand oder irgendetwas seine Schädeldecke zertrümmerte. Auch heute, ein Jahr später, weiß niemand, wer es war oder was geschehen ist. Über einen Mann, der aus einem Einschlag in sein Leben immense Kraft gezogen hat.