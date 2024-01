Bendestorf. Trickfilme als Unterrichtsstoff: Projektarbeit zieht Grundschüler in ihren Bann. Welch kreative Geschichten der Nachwuchs erzählt.

Wo Anfang der 1950er-Jahre noch bekannte Regisseure wie Rolf Meyer hinter der Kamera standen und Schauspieler wie Zarah Leander, Hildegard Knef, Joachim Fuchsberger und Peter Alexander in Szene setzten, ist neues Leben eingekehrt: In Bendestorf, dem einstigen Heide-Hollywood, in dem ein Filmmuseum an die goldene Zeit des deutschen Heimatfilms erinnert, wird wieder gedreht.