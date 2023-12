Neujahrsbrunch im Landkreis Harburg: Hier sind noch Plätze frei

Landkreis Harburg. Für die einen ist es eine liebgewonnene Tradition, die anderen wollen es vielleicht einmal ausprobieren: das Neujahrsbrunch. Schließlich ist es das beste aus zwei Welten, dem Frühstück und dem Mittagessen, und wann würde das besser passen als am ersten Morgen des Neuen Jahres, das viele Menschen, nun ja, verkatert beginnen.

Sich selber und/oder seinen Gästen dann ein Frühstück zu kredenzen, ist anstrengend. Wer eine Alternative sucht, wird in diesen Restaurants im Landkreis Harburg fündig. Sie bieten reichhaltige Neujahrs-Buffets mit warmen und kalten Speisen, dazu Getränke und mit Sicherheit: ein nettes Gespräch.

Neujahrsbrunch im Ringhotel Sellhorn: Festlich und familiär

Hanstedt: Das Restaurant im familiengeführten Vier-Sterne-Haus Ringhotel Sellhorn. Es gibt kalte und warme Speisen vom Buffet. Der Preis pro Person beträgt 41 €. Details: Die Gäste bekommen eine Suppe serviert und danach haben alle die Möglichkeit sich vom großzügigen Buffet mit kalten und warmen Speisen von Fisch über vegetarisch und Fleisch zu bedienen. Dessert gibt es ebenfalls vom Buffet. Zusätzlich erhält jeder ein Glas Neujahrssekt. Kaffee und Tee sind im Preis inklusive und weitere Getränke können a la carte bestellt werden. Reservierung erforderlich!

Brunch in Wörme: Ja, wir bieten einen Neujahrsbrunch und auch ein Neujahrsfrühstück an. Es beginnt um 11 Uhr und wir bieten hausgebackene Brötchen, Brot, Salate, Käse, Wurst, Schinken, Räucherfisch, Rührei, Speck, Obst an und als warmes Essen Heidschnuckenbraten, Lachforelle aus den Wörmer Fischteichen, Gemüse und Dessert. Auch Veganer und Vegetarier kommen bei unserer Auswahl auf Ihre kosten. Kosten tut der Neujarsbrunch 28€ ohne Getränke und das Frühstück 20,50€.

Restaurant im Viersterne-Hotel Acht Linden in Egestorf: Silvester-Frühstück vom Buffet von 7 bis 10 Uhr, dann ab 11.30 Uhr warme Küche.

Neujahrsbrunch am 7. Januar (!) im Fährhaus Kirschenland: https://faehrhaus-kirschenland.de/neujahrs-brunch/

Kein Brunch, aber geöffnet mit warmen Speisen à la carte: https://www.gasthof-emmen.de/ --- ab 12 Uhr.

Undeloh, Restaurant Heiderose: Am 1. Januar ab 12 Uhr à la Carte. Unser Restaurant bietet Ihnen eine gutbürgerliche Deutsche Küche mit einem großen regionalen Bezug. Dazu gehören natürlich die vielen leckeren Heidschnuckenspezialitäten, genauso wie saisonal abwechselnde Speisen. Heidekartoffeln und Buchweizentorte!!! Details nachgefragt. „Wir haben vegane und vegetarische Gerichte, Heidschnuckenspezialitäten, Fisch, Rind, Schwein und Pute, so dass eigentlich für jeden was zu finden sein sollte.“