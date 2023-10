Feuerwehrleute im Landkreis Harburg von Schaulustigem beleidigt und geschubst

Im Landkreis Harburg gerät plötzlich ein mit Gas betriebenes Auto in Brand. Bei den Löscharbeiten werden die Einsatzkräfte behindert.

Tostedt/Hamburg. Ein 57-Jähriger hat am Montag (23. Oktober) im Landkreis Harburg Feuerwehrleute bei einem Einsatz beleidigt und tätlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, habe in Tostedt am Mittag ein mit Gas angetriebenes Auto während der Fahrt angefangen zu rauchen.

Der Fahrer habe es daraufhin auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Poststraße abgestellt, wo es innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geraten sei. Die Feuerwehr habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen und Schaulustige aufgefordert, „aufgrund der unklaren Gefahrensituation“ größeren Abstand zu dem brennenden Pkw zu halten, wie es in der Mitteilung heißt.

Landkreis Harburg: 57-Jähriger beleidigt und schubst Feuerwehrleute

Einer ließ sich davon offenbar nicht beeindrucken. Der Mann habe zwei Einsatzkräfte beleidigt und einen Feuerwehrangehörigen sogar geschubst.

Die Polizei habe gegen den 57-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet. Er wurde außerdem mit einem Platzverweis belegt.

Der Einsatz sei nach 40 Minuten beendet gewesen. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.

