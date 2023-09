„Nachhaltiger Herbst“: Arved Fuchs kommt nach Buxtehude

Buxtehude. In Buxtehude wird dieser Herbst nachhaltig: Von September bis Dezember nähern sich verschiedene Veranstaltungen in der Hansestadt dem Thema Nachhaltigkeit. Höhepunkt ist ein Besuch des Polarforschers Arved Fuchs.

Die Buxtehuder Initiative „Buxtehude im Wandel“, die „Scientists for Future Buxtehude“ und die Hamburger Rüm-Hart-Stiftung organisieren die neue Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit. Höhepunkt wird der Besuch des aus zahlreichen Fernseh- und Fotoreportagen bekannten Polarforschers Arved Fuchs am 2. November sein.

Nachhaltigkeit in Buxtehude: Klimawandel und Müllvermeidung

In Zusammenarbeit mit Buxtehuder Schulen und mit Unterstützung der Stadt Buxtehude werden aber bereits ab dem 19. September unter dem Titel „Nachhaltiger Herbst“ verschiedene Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit vor Ort, Klimawandel und Müllvermeidung mit spannenden Referentinnen und Referenten durchgeführt. Gleichzeitig sollen auch eigene Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Wie viele Liter Wasser stecken in einer Tasse Kaffee? Dieser und anderen fragen widmet sich eine Ausstellung im Buxtehuder Stadthaus.

Foto: Jens Schulze / epd

Die Reihe startet am Dienstag, 19. September, mit einer Ausstellung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN im Foyer des Stadthauses (Bahnhofstraße 7). Dort geht es beispielsweise darum, wie viele Liter Wasser in einer Tasse Kaffee stecken oder was eine Näherin in Indien an einem T-Shirt verdient. Die Ausstellung „17 Zielen für eine gute Zukunft“ ist bis zum Freitag, 13. Oktober, zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Stadthauses geöffnet.

Arved Fuchs in Buxtehude: Vortrag über die Expedition „Ocean Change 2023“

Die Ausstellung wird begleitet von einer Informationsveranstaltungen am Dienstag, 26. September, bei der gezeigt werden soll, wie diese globalen Ziele in Buxtehude Anwendung finden und von den Bürgern genutzt werden können. Von 19 bis 21 Uhr präsentieren sich der Buxtehuder Weltladen, Foodsharing e.V., Bürgerenergie Buxtehude und der Reparaturtreff in Kurzvorträgen. An den Infoständen ist im Anschluss Zeit für das persönliche Gespräch.

Das Segelschiff „Dagmar Aaen“ überträgt meteorologische und ozeanographische Daten wie Salzgehalt, CO2-Sättigung und Temperatur des Oberflächenwassers rund um die Uhr in Echtzeit.

Foto: Arved Fuchs Expedition

Den Höhepunkt der Reihe „Nachhaltiger Herbst“ bildet am Donnerstag, 2. November (19 Uhr), der Vortrag „Ocean Change“ von Arved Fuchs in der Aula der Halepaghen-Schule. „Ocean Change 2023“ ist der Titel der aktuellen Expedition, bei der Fuchs gemeinsam mit der Crew seines Segelschiffs „Dagmar Aaen“ wissenschaftliche Daten über den Klimawandel sammelt.

Mehr Nachhaltigkeit in Buxtehude: Unternehmen präsentieren ihre Ideen

Seit über 40 Jahren unternimmt Polarforscher Fuchs Expeditionen in die entlegenen Polarregionen unseres Erdballs. Er ist der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres sowohl den Nordpol als auch den Südpol zu Fuß erreicht hat. Sein Vortrag beleuchtet die atemberaubend schöne Natur und zugleich deren Verletzlichkeit. Eingeleitet wird der Vortrag von Florian Zager-Rode, Buxtehuder Vertreter der „Scientists for Future“, mit seinem Vortrag „Global Warming“ zur globalen Erderwärmung. Karten ab 12 Euro für den spannenden Abend mit Arved Fuchs gibt es im Kulturbüro Buxtehude oder unter https://www.buxtehude.de/nachhaltigeVeranstaltungen.

Ebenfalls am 2. November findet ab 15 Uhr in der Halepaghen-Schule der Markt der Möglichkeiten statt, auf dem Buxtehuder Unternehmen und Initiativen ihre vielfältigen Angebote und Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag präsentieren. Der Eintritt zu der Ausstellung ist kostenlos.

Kinoabend zum Thema Foodsharing und Nachhaltigkeitsrallye durch die Altstadt

Einen Tag später geht es in Buxtehude um das Thema Lebensmittelverschwendung. Am 3. November zeigt das City Kino Buxtehude ab 17.30 Uhr den Film „Taste the Waste – die globale Lebensmittelverschwendung“. Allein in den deutschen Haushalten werden jährlich Lebensmittel für 20 Milliarden Euro weggeworfen. Im Anschluss stellt Foodsharing.de Buxtehude die Initiative vor und zeigt, wie einfach es sein kann, sich aktiv einzubringen.

Auch während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 18. bis 26. November wird in Buxtehude zum Thema Nachhaltig informiert. Die Woche wird begleitet von einer spannenden Nachhaltigkeits-Rallye in der Buxtehuder Altstadt, bei der es viele interessante Informationen zu nachhaltigen Produkten und Möglichkeiten gibt.

Vortrag zum Thema „Plastik in der Umwelt“ am 22. November

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltungsreihe wird der Vortrag „Plastik in der Umwelt“ aus Sicht der Wissenschaft und für das Alltagshandeln von Elena Hengstmann, Matthias Tamminga und Florian Zager-Rode am Mittwoch, 22. November, ab 15.30 Uhr im Gymnasium Buxtehude Süd sein. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet der Vortrag des durch seine Podcast-Reihe „Helden der Meere“ bekannten Christian Weigand für Schülerinnen und Schüler am 5. Dezember in der Integrierten Gesamtschule Buxtehude.

Das Hamburger Abendblatt begleitet unter www.abendblatt.de/themen/arved-fuchs die „Ocean Change 2023“. Außerdem berichtet die Journalistin Bärbel Fening in ihren Podcasts über die Expedition.