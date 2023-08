Wacken in klein: Metal-Fest zog Hunderte in die Lüneburger Heide

Handeloh. In Handeloh hält ab und an der Zug. Gelegentlich schüttelt auch ein Schaf seine Wolle. Auch der eine oder andere Wanderer auf dem Heidschnuckenweg startet hier eine Etappe. Ansonsten ist es hier relativ ruhig. Nur nicht am dritten Wochenende im August. Das ist nämlich das zweite Wochenende nach Wacken und dann findet in Handeloh jährlich das “Wini Macken Open Air“ statt. Ein kleines, feines, regionales und saisonales Heavy-Metal-Fest. 550 Fans kamen diesmal auf die Wiese am Hubertusweg.

Veranstalter und Gäste freuen sich über gelungenes Festival

„Wir sind superzufrieden“, sagt Mitorganisator Jens König, „ein paar Leute mehr hätten noch aufs Gelände gepasst, aber es gab auch andere starke Großveranstaltungen in der Region. Genug Arbeit und gute Umsätze hatten wir auch so und die Stimmung war bestens!“

Das fanden auch die Gäste. Bis in die Nacht feierten sie, als zum Ende des Programms „Ozzified“, die legendären Hits der Heavy-Metal-Urgesteine „Black Sabbath“ und deren Sänger Ozzy Osbourne lebensecht live ablieferten. Zuvor hatten auch die Harburger Lokalmatadoren 5th Avenue sowie die „Oldman Brothers“, „Whisky Hell“ und „M.O.S“ die Heide zum „Moshpit“ gemacht, in der die Metalheads die Mähne schüttelten.

In Handeloh wird jetzt schon das nächste Wini-Macken-Fest geplant. Termin: 17. August 2024 – zwei Wochen nach dem großen Wacken-Festival.