Messerstecherei vor Discounter in Tostedt: Zwei Männer schwer verletzt

In Tostedt gerieten am Mittwochabend drei Männer auf einem Discounter-Parkplatz in einen Streit – dann zückt einer der drei ein Messer.

Bei der Messerstecherei am Mittwochabend wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Tostedt. Am Mittwochabend sind bei einer Messerstecherei in Tostedt im Landkreis Harburg zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Polizei- und Zeugenangaben gerieten gegen 18 Uhr drei Männer vor einem Supermarkt an der Zinnhütte in Streit.

Während des Streits soll mindestens einer der Beteiligten ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten verletzt haben.

Messerstecherei in Tostedt: Ein Mann mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Mann erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen alle drei Beteiligten. Weitere Informationen waren am Mittwochabend nicht bekannt.