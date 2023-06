Jesteburg: Buslinien der KVG ändern Fahrplan

Viele Haltestellen in Jesteburg können nicht bedient werden. Auch für Schulbusse gibt es bis zu den Ferien gesonderte Fahrpläne.

Foto: Axel Tiedemann / AT

Einige Buslinien der KVG müssen wegen der Bauarbeiten für einen neuen Kreisverkehrsplatz in Jesteburg ihren Fahrplan ändern.

Jesteburg. Wegen der Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehrsplatz an der Kreuzung Hauptstraße/Brückenstraße/Lüllauer Straße kommt es bei den Buslinien der KVG in Jesteburg im Landkreis Harburg vom 19. Juni an bis zum 16. August zu Fahrplanabweichungen.

Die Fahrplanabweichungen sehen wie folgt aus:

Linie 4148: Die Haltestellen „Jesteburg Seevebrücke“, „Jesteburg Feuerwehr“ und „Jesteburg Freibad“ können nicht bedient werden. Fahrgäste der KVG werden gebeten, auf die Haltestellen „Jesteburg Lüllauer Straße“, „Lüllau Wiedenhoff“ und „Lüllau Kohlhoff“ auszuweichen.

Linien 4207 und 4408: Die Haltestellen „Jesteburg Sandbarg“, „Jesteburg Erikaweg“, „Jesteburg OT Itzenbüttel“ und „Jesteburg OT Osterberg“ können nicht bedient werden. Zudem wird die Haltestelle „Jesteburg Seevebrücke“ an die Kreuzung Schierhorner Weg/ Schützenstraße verlegt.

Auf Fahrten in Richtung Buchholz wird für die Haltestelle „Lüllau Seevebrücke“ eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Schierhorner Weg/Hasseler Weg eingerichtet.

Auf Fahrten in Richtung Jesteburg/Egestorf wird für die Haltestelle „Lüllau Kohlhoff“ eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Hasseler Weg/Seevekamp eingerichtet.

Die KVG weist außerdem darauf hin, dass für die Schulbuslinien 4602, 4630, 4632 und 4664 gesonderte Baustellenfahrpläne gelten.