Altstadtfest Buxtehude 2023: Alle Infos zu Programm und Konzerten

Das Riesenrad ist startbereit: Am Wochenende steigt in Buxtehude wieder das Altstadtfest.

Buxtehude. Strahlende Sonne, blauer Himmel und Temperaturen um die 25 Grad – bei diesem Wetter läuft der Aufbau für das Altstadtfest Buxtehude 2023. Und genauso sommerlich soll es am Wochenende weitergehen, wenn Bands, Musiker, Straßenkünstler und DJs ab Freitagabend für ein abwechslungsreiches und Programm bei freiem Eintritt sorgen.

Am Eingang der Altstadt (Zwischen den Brücken) ragt das Riesenrad bereits seit Mitte der Woche in die Höhe, direkt davor nimmt eines von zwei Tanzarealen Form an:

Stadtfest: Eines von zwei großen Partyarealen entsteht am Buxtehuder Altstadteingang (Zwischen den Brücken).

Altstadtfest Buxtehude 2023: Mehr 60 Auftritte auf den Bühnen und Straßen

Denn dieses Jahr heißt es unter anderem: Größere Partyflächen mit DJ-Beschallung. Neu ist eine zusätzliche Bühne am Fleth. Und: Die dreitägige Veranstaltung (zuletzt "Stadtfest") läuft jetzt wieder unter seinem ursprünglichen Namen "Altstadtfest".

Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, erwarten die Besucher mehr als 60 Auftritte und Veranstaltungen, die sich über die gesamte Altstadt erstrecken und sich ganz bewusst nicht nur auf und vor den fünf Bühnen in der Stadt abspielen.

Das Programm im Überblick:

"Riesenerfolg“: Neustart 2022 nach Corona geglückt

„Ein Riesenerfolg“ sei der Neustart 2022 nach den intensiven Corona-Jahren gewesen, heißt es vom Altstadtverein Buxtehude, der das Event in der Innenstadt organisiert. Daran wolle man anknüpfen, sagt Programmplaner Nick Reinartz.

Mehr Leben und Programm rund um das Buxtehuder Fleth – das war schon im Vorjahr beim Stadtfest mit dem Auftakt des historischen Frachtseglers „Ewer Margareta“ als Konzertbühne die Mission. Wie viel Stimmung dort aufkommen kann, war zuletzt wieder beim Steampunk-Festival in Buxtehude zu sehen.

Auch beim Altstadtfest 2023 finden nun wieder Konzerte auf schwimmendem Untergrund statt. Zusätzlich und zum ersten Mal dient nun auch die in der Nähe gelegene Bitterbrücke (die zentrale Flethüberquerung) als fester Veranstaltungsort – speziell für Akustikauftritte.

Die Köpfe hinter dem Buxtehuder Altstadtfest: Event Manager Nick Reinarzt, Altstadtvereins-Vorsitzender Hans-Ulrich Wiegel und Heinrich Fiege (von links).

Neue Attraktion: Wasserfontäne soll Hingucker am Abend sein

Dort wird etwa die Straßenband Faela am Sonnabend um 17.45 Uhr auftreten – und ihren tanzbaren Mix aus Latin, Jazz, Rock und Balkanmusik kurze Zeit später gleich noch einmal auf der Wehdenhof-Bühne (21.30 Uhr) zu präsentieren.

Hoch hinaus geht es diesmal nicht nur im Riesenrad, das wieder am Altstadteingang im Bereich Am Geesttor einen Blick über die Stadt ermöglicht. Das Technischen Hilfswerk (THW) wird erstmals eine große Fontäne im Bereich des Wehdenhofs installieren, die in den Abendstunden mit Strahlern in Szene gesetzt als Hingucker dient.

Weil die Open-Air-Disco nach Angaben der Veranstalters so gut ankam, wird es in diesem Jahr in den späten Abendstunden zwei, teilweise erweiterte Areale zum Feiern und Tanzen an der freien Luft geben. DJs legen Am Geesttor und am Ratshausplatz auf.

Was sind die musikalischen Höhepunkte im Programm?

Mit dem musikalischen Comedy-Duo Rise Against the Spülmachine steht eines der Programmhighlights gleich am Freitagabend an. Von 20.15 ansteht der Buxtehuder Lokalmatador Onkel Hanke (Hanke Blendermann) mit dem neuen Programm „Radio Reis – Die Hitwelle” auf der Petri-Platz-Bühne.

Dass er und sein Mitmusiker Philipp Kasburg das Buxtehuder Publikum mit ihren Song-Parodien in Massen mitreißen können, haben sie bei mehreren ausverkauften Konzerten in der Halepaghen-Aula bewiesen.

Die Headliner treten auf der Petri-Platz-Bühne auf – in diesem Jahr wird das Comedy-Duo Rise Against the Spülmachine dort stehen.

Mit Coversongs für gute Laune sorgen wollen auch die drei Hamburger Ukeboys. Das Trio spielt am Sonnabend ab 20.30 Uhr Rock- und Metallklassiker auf Ukulelen und Cajon.

Mit der Band Le Fly kehren alte Bekannte zum Altstadtfest zurück. Soul bringen die Bands Crank it up (Sonnabend) und Tiefblau (Sonntag) auf die Bühne. Das Buxtehuder Trio 40 Love steht für mehrstimmigen Gesang und reine Gitarrenbegleitung und spielt Titel von Simon & Garfunkel, den Beatles und ähnlichen Interpreten.

Eine ungewöhnliche Kombination aus Elektrobeats und Akkordeon-Klängen gibt es beim Abschlusskonzert auf der Ewer-Bühne am Sonnabend ab 23 Uhr zu hören. Dort will das Duo NT Wee dem Publikum am Fleth einheizen.

Was ist noch wichtig und was gibt es zu entdecken?

Zum Stöbern lädt am Sonntag wie im Vorjahr ein Flohmarkt in den Bereichen Fleth, Ritterstraße, Zwinger und Breite Straße ein. Der Verkauf ist ohne Anmeldung möglich und läuft zwischen 8 und 15 Uhr (Aufbau ab 7 Uhr).

Auf dem Altstadtfest tummeln sich zudem Straßenkünstler und Walking Acts wie der Zauberer Hironimus on Tour oder das Samba Werk (Sonnabend) sowie die Stelzenläuferin Maritima (Sonntag). Familien kommen am Sonnabend in der Spielmeile am Wehdenhof auf ihre Kosten. Bühnenprogramm gibt’s ab 10 Uhr.

Warum die Rückkehr zum Namen „Altstadtfest“?

Im Sprachgebrauch habe sich der Name „Stadtfest“ nie durchgesetzt, erläutert Nick Reinartz. Während Lüneburg neue Wege geht und das Fest "Lüneburg feiert“ nennt, besinnt sich Buxtehude des Klassikers.