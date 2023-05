Ein Wohnhaus in Hollenstedt im Landkreis Harburg ist nach einem Feuer am Dienstagmittag nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Feuerwehrangaben standen aus bisher ungeklärter Ursache gegen 12.45 Uhr ein hölzerner Carport und ein Auto neben einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Loge in Flammen.