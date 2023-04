Krzyżowa-Music: Mit Musik gegen das Vergessen

Beim Konzert von Krzyżowa-Music in der Leuphana Universität erklingt das Werk „Quatuor pour la fin du temps“ von Olivier Messiaen (hier ein Konzert 2017 in Breslau). Auch Miriam Helms Ålien (Violine), Pablo Barragán (Klarinette) und Alexey Stadler (Cello) werden in Lüneburg auftreten.